Пока вы не уснули: задержание основателя «Русагро» и слухи о новой должности Шойгу

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Задержан основатель агрохолдинга «Русагро»

В Москве задержан основатель агрохолдинга «Русагро» и бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Shot. Официально о задержании пока не сообщалось.

Утверждается, что в офисах компании Мошковича в Москве и Белгороде проходят обыски. Бывшего сенатора в ближайшее время допросят. В каком преступлении его подозревают — в публикации не уточняется.

Читать новость полностью

Кремль готовит перестановки: в СМИ появились слухи о новой должности Шойгу

Портал «Царьград» обратил внимание на слухи о возможном назначении секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу губернатором Свердловской области. По версии опрошенных изданием экспертов, это вряд ли произойдет, так как на Шойгу были возложены политические функции.

Ранее в СМИ появилась информация, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев может покинуть свой пост. В администрации региона это опровергли.

Читать новость полностью

Мишустин предупредил о новой угрозе для российского общества

Большая доля нелегальной миграции в России несет прямую угрозу общественной стабильности и безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов. По его словам, миграционная политика требует особенно взвешенного подхода, так как охватывает сразу несколько сфер.

Миграционная политика — крайне чувствительный вопрос, многогранный. Большая доля нелегальной миграции — это вообще угроза общественной стабильности и безопасности, — подчеркнул Мишустин.

Читать новость полностью

В Киеве рассвирепели из-за хода России в Эр-Рияде

Газета The Washington Post сообщает в своем материале, что в Киеве расценили, как одностороннюю уступку России итоги переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде.

Ранее Кремль сообщал, что достигнуто соглашение о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, что предполагает снятие санкций с ряда банков, производителей, страховщиков, организацию доступа российских судов к портам, возможность поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки и другие преимущества.

Читать новость полностью

Генсек НАТО испугался России

Россия якобы продолжает быть «наиболее серьезной угрозой» для стран — участниц Североатлантического альянса. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

«В современном и непредсказуемом мире очень важно увеличивать оборонные расходы, мы не должны забывать, что Россия есть и остается наиболее серьезной и прямой угрозой НАТО», — заявил генсек.

Читать новость полностью

В Госдуме оценили возможность новой волны мобилизации после слов Путина

Новой волны мобилизации в России в ближайшее время не предвидится, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он пояснил, что Министерство обороны РФ фиксирует увеличение числа желающих служить по контракту. По словам парламентария, такая тенденция заметна в частности в Крыму.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин ответил на вопрос писателя Захара Прилепина о необходимости ротации мобилизованных. По словам президента, ситуация острая, но Минобороны работает над ней.

Читать новость полностью

"Год будет проклят": польский ясновидящий сделал прогноз о Путине

Польский таблоид Super Express опубликовал мрачный прогноз ясновидящего Кшиштофа Яцковского, который считает, что 2025-й год "станет проклятым" из-за того, что президент России Владимир Путин переиграет главу Белого дома Дональда Трампа, а последствия этого сотрясут весь мир. Отметим, что Яцковский и ранее давал неоднозначные шокирующие прогнозы о будущем Польши и мира, но его любят цитировать развлекательные польские газеты.

"Путин обманет Трампа, чтобы американский президент напал, в частности, на Иран", — приводит издание слова Яцковского.

Читать новость полностью

Россияне вернулись к советскому способу покупки жилья

В эпоху заградительных ставок по ипотеке набирает популярность забытая схема покупки жилья времен СССР: желающие разменивают квартиры, расширяя площадь с доплатой разницы, рассказал агентству «Прайм» независимый экономический эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

По словам эксперта, эту схему нельзя в полной мере назвать возвратом в советские времена, так как она продолжала работать и после распада СССР. Сейчас обмен квартиры называют альтернативной сделкой.

Читать новость полностью

Садальский высмеял награждение Анны Семенович

Актер Станислав Садальский высмеял награду певицы Анны Семенович. Он отметил, что не знает про труды исполнительницы, но «медаль повесить есть куда».

На высказывание артиста обратило внимание издание «Вокруг ТВ».

Читать новость полностью

Призер Паралимпиады-2021 погиб в зоне СВО

Серебряный призер Паралимпийских игр — 2021 в беге на 1500 м Александр Работницкий погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ВФСЛсИН).

Работницкий погиб 23 марта. Ему был 31 год.

Читать новость полностью