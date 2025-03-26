Американский журналист Томас Фази в соцсети X назвал главу европейской дипломатии Кайю Каллас неуравновешенным человеком.

Таким образом он отреагировал на публикацию издания Politico о том, что в Европе начали раздаваться критические оценки в адрес Каллас за ее воинственную риторику в адрес России.

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"Она явно неуравновешенный человек, который в одиночку пытается втянуть ЕС в войну с Россией", - написал Фази.

Он добавил, что место главы дипломатии ЕС в "психиатрической клинике", где она она сможет получить необходимую помощь.

Речь идет о заявлениях Каллас, сделанных на прошлой неделе, которые сводились к необходимости нанести поражение России, чтобы избежать мировой войны.