СБУ сообщила о «подозрении» Владимиру Соловьеву

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила подозрения российскому журналисту Владимиру Соловьеву. Об этом пишет RT.

Спецслужба среди прочего обвинила журналиста в якобы «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «пропаганде войны».

Напомним, что 16 декабря 2024 года СБУ заочно предъявила подозрения начальнику войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову. На следующий день Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате теракта в Москве.

Позднее в ФСБ сообщили о задержании исполнителя. Им оказался гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы пообещали вознаграждение в сто тысяч долларов и выезд в ЕС. По данным ФСБ, задержанный установил мощную самодельную взрывчатку на электросамокате у подъезда дома генерала.