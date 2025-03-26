Глава МИД Венгрии заявил о «хороших новостях» во время визита в РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что во время визита в Россию убедился в приверженности Москвы достижению соглашения по украинскому кризису. Об этом сообщает портал Hirado.hu.

Сийярто рассказал, что может «поделиться хорошими новостями», поскольку переговоры между США и Россией идут хорошо. Он подчеркнул, что и российская, и американская стороны подходят к переговорам с «обоюдной доброй волей и добрыми намерениями».

«Очевидно, что и русские, и американцы заинтересованы в скорейшем успешном завершении мирных переговоров», - подчеркнул венгерский министр.

Он добавил, что переговоры «полностью соответствуют интересам венгерской нации», поскольку Россия и Украина согласились не атаковать энергетическую инфраструктуру. Как отметил Сийярто, для Венгрии это имеет большое значение, поскольку страна покупает у России нефть и природный газ.

«В любом случае, сегодня я убедился, что Россия также заинтересована в успехе этих переговоров, поэтому сейчас больше, чем когда-либо, есть надежды на прочное, долгосрочное устойчивое прекращение огня или мирное соглашение», - заключил глава МИД Венгрии.

Сийрято посетил Москву 26 марта и встретился с вице-премьерами Денисом Мантуровым и Александром Новаком. На переговорах обсуждались двусторонние отношения и энергетическое сотрудничество России и Венгрии. Отмечалось, что Сийрято побывал в России 13 раз за последние три года.