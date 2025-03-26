Трамп резко прервал журналистку из-за вопроса о «секретном» чате

Президент США Дональд Трамп резко прервал журналистку CNN, пытавшуюся задать вопрос о скандале с утечкой данных об ударах американских военных по Йемену. Об этом пишет The Gateway Pundit.

Ранее стало известно, что редактор Atlantic случайно оказался добавлен в закрытый чат администрации президента США Дональда Трампа в мессенджере Signal, где обсуждались удары Вашингтона по хуситам в Йемене. Джеффри Голдберг сообщил, что запрос на подключение он получил от советника Трампа по нацбезопасности Майкла Уолтца.

В ходе брифинга в Белом доме журналистка CNN Кейтлан Коллинз попыталась задать президенту США вопрос по этому поводу.

«Господин президент, вы сказали, что ваша национальная безопасность извлекла урок после того, как репортер...», - начала Коллинз.

Однако Трамп не позволил ей закончить вопрос, заметив, что не давал ей слова. Затем президент США указал на другого журналиста и попросил его продолжить пресс-конференцию.

The Washington Post: Журналист случайно оказался в секретном чате команды Трампа об ударах по хуситам

СМИ со ссылкой на осведомленные источники писали, что Дональд Трамп расстроен утечкой разговоров об ударах по хуситам и винит в этом своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца. Однако сам президент США публично поддержал Уолтца, заметив, что он хороший человек и извлек урок из произошедшего.