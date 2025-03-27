Стало известно об утечке в сеть личных данных политиков команды Трампа

Личные данные высокопоставленных политиков из команды президента США Дональда Трампа утекли в сеть. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственное расследование.

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Стало известно, что в свободном доступе в интернете можно найти номера телефонов, адреса электронной почты и даже пароли.

Трамп простил советника за утечку сверхсекретных данных

Издание отмечает, что в сеть утекли данные помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца, главы разведки Тулси Габбард и шефа Пентагона Пита Хегсета. В публикации уточняется, что некоторые электронные адреса используются до сих пор, в частности они связаны с аккаунтами политиков в соцсетях и приложениях.

Авторы материала подчеркнули, что в Соединенных Штатах присутствуют серьезные проблемы с обеспечением информационной безопасности, что вскрылось на фоне скандала с обсуждением военной операции против хуситов в мессенджере Signal, куда был добавлен журналист The Atlantic Джеффри Голдберг.

24 марта Голдберг заявил, что советник по национальной безопасности добавил его в чат в мессенджере Signal под названием «Хуситы ПК тесная группа», где представители администрации США обсуждали удары по хуситам в Йемене.

Сам Уолтц заявил, что журналист попал в секретный чат Белого дома под чужим номером телефона. По его словам, контакт журналиста отсутствовал в его списке, однако «каким-то образом оказался в чьих-то контактах, а затем был добавлен в группу».

Личные данные высокопоставленных политиков из команды президента США Дональда Трампа утекли в сеть. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственное расследование.

Стало известно, что в свободном доступе в интернете можно найти номера телефонов, адреса электронной почты и даже пароли. Издание отмечает, что в сеть утекли данные помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца, главы разведки Тулси Габбард и шефа Пентагона Пита Хегсета. В публикации уточняется, что некоторые электронные адреса используются до сих пор, в частности они связаны с аккаунтами политиков в соцсетях и приложениях.

Авторы материала подчеркнули, что в Соединенных Штатах присутствуют серьезные проблемы с обеспечением информационной безопасности, что вскрылось на фоне скандала с обсуждением военной операции против хуситов в мессенджере Signal, куда был добавлен журналист The Atlantic Джеффри Голдберг.

24 марта Голдберг заявил, что советник по национальной безопасности добавил его в чат в мессенджере Signal под названием «Хуситы ПК тесная группа», где представители администрации США обсуждали удары по хуситам в Йемене.

Сам Уолтц заявил, что журналист попал в секретный чат Белого дома под чужим номером телефона. По его словам, контакт журналиста отсутствовал в его списке, однако «каким-то образом оказался в чьих-то контактах, а затем был добавлен в группу».