Урсулу фон дер Ляйен сравнили со злодеем из «Звездных войн»

Лидер испанской крайне правой партии Vox Сантьяго Абаскаль сравнил главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен со злодеем из «Звездных войн» - императором Палпатином. Об этом сообщает El País.

Абаскаль прокомментировал предложение фон дер Ляйен по укреплению обороны ЕС, назвав это планами «создать армию в Брюсселе». Фон дер Ляйен ранее предложила план «перевооружения Европы» путем увеличения расходов ЕС на оборону до 800 миллиардов евро.

Палпатин, с которым Абаскаль сравнил главу ЕК, был мастером «темной стороны Силы» во вселенной «Звездных войн» и одним из главных антагонистов саги. В фильмах он изображен как хитроумный политик и манипулятор, который сначала скрывает свои истинные намерения, выдавая себя за добродетельного сенатора, а затем превращается в могущественного императора Галактики.

В конечном итоге Палпатин уничтожает Республику и устанавливает империю, манипулируя как ситхами (адепты «темной стороны Силы»), так и джедаями (адепты светлой стороны Силы).

В начале марта фон дер Ляйен представила свой пятиступенчатый план «перевооружения Европы». Первой частью плана должно стать высвобождение госсредств для финансирования обороны на национальных уровнях. Также план предлагает обеспечить 150 миллиардов евро кредитов странам ЕС на оборонные инвестиции в системы ПВО, артиллерийские системы, ракеты, боеприпасы, дроны и антидроновые системы.