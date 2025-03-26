Зеленскому рекомендовали отдаться Трампу в "брачный контракт"
Командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил в эфире Youtube-канала украинской журналистки Анны Максимчук, что Украине необходимо "отдаться в брачный контракт США", чтобы превратиться в их сателлита по примеру других стран.
Он утверждает, что Владимир Зеленский уже рассматривает этот вариант.
"У нас есть исторический шанс, мы можем сейчас стать сателлитом", - сказал Ярославский, приведя в пример Израиль, Южную Корею и Сингапур.
Украинский военный добавил, что Украина может стать "не подчиненным, а полноценным единогласным партнером Соединенных Штатов". Отметим, что сателлитом называют государство, только формально считающееся независимым, но на самом деле находящееся под политическим и экономическим влиянием другого государства.
По словам Ярославского, окно возможностей очень маленькое, но исторический шанс для Украины пока сохраняется.
"Такой план сейчас находится, я знаю, через кого передавали, президенту Зеленскому, и мы ждем, как он отреагирует", – подытожил Ярославский.