Командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил в эфире Youtube-канала украинской журналистки Анны Максимчук, что Украине необходимо "отдаться в брачный контракт США", чтобы превратиться в их сателлита по примеру других стран.

© Московский Комсомолец

Он утверждает, что Владимир Зеленский уже рассматривает этот вариант.

"У нас есть исторический шанс, мы можем сейчас стать сателлитом", - сказал Ярославский, приведя в пример Израиль, Южную Корею и Сингапур.

Украинский военный добавил, что Украина может стать "не подчиненным, а полноценным единогласным партнером Соединенных Штатов". Отметим, что сателлитом называют государство, только формально считающееся независимым, но на самом деле находящееся под политическим и экономическим влиянием другого государства.

По словам Ярославского, окно возможностей очень маленькое, но исторический шанс для Украины пока сохраняется.