Гражданин Украины Зеленский продолжает произносить заклинания. Но они уже не работают. Либеральный морок развеян. А этот все бормочет какую-то абракадабру, пассы руками делает. Глупо и смешно. Но главное — и это победа русской дипломатии — его клоунада теперь стала проблемой американских ковбоев.

Помните, еще недавно вся либеральная общественность очаровывалась фразой «весь мир поддерживает Украину»? Истово верила надписи «муха» на клетке со слоном. Сейчас этот «весь мир», который никогда всем миром и не был, скукоживается до отдельных, никак не желающих трезветь и признавать, что сказка кончилась, стран и персоналий.

Например, Зеленский после последних переговоров Россия-США и США-Украина, выдал такое заклинание: сейчас Украина больше полагается на Европу, которая искренне верит, что ВСУ является частью безопасности всего континента. Типичное когнитивное искажение для людей, страдающих химической зависимостью — обобщение.

«Искренне верит» (и то есть сомнения в искренности) там горстка евробюрократов. Единства нет и в помине. Мало того, оголтелая русофобия уже не приветствуется. Каю Каллас уже раскритиковали на посту главы евродипломатии за «выдвижение громоздких предложений без поддержки» (надо понимать — предложений помощи Украине и ремилитаризации Европы) и вольности с заявлениями по внешней политике. «Если послушать ее, то создается впечатление, что мы находимся в состоянии войны с Россией, что не соответствует линии ЕС», — пожаловался один из чиновников изданию Politico.

По поводу договоренностей о мире на море и о моратории на удары по энергетике Зеленский заявил, что «реально весь мир России не верит». «Весь мир», однако, видит, что с 18 марта, когда пошел отсчет 30 дням моратория, на Украине не были поражены объекты энергетики — в противном случае Киев орал бы об этом до хрипоты. А вот ВСУ поразили на территории России нефтебазу, взорвали газоизмерительную «Суджа». Зеленский попытался обвинить Москву в манипуляциях — мол, при перемирии на море никто не говорил, что с России должны быть сняты некоторые санкции, это все выдумки Кремля, чтобы не выполнять договоренности. Но практически одновременно было предъявлено соглашение России и США, где это условие черным по белому прописано. Так что «весь мир» видит, кто лжет.

Зеленский рассказал об опасениях в момент перепалки с Трампом

А самое важное, что теперь «заклинания» Зеленского — проблема США. Как заявил в интервью глава МИД России Сергей Лавров: «Учитывая печальный опыт договоренностей с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому и его «команде» делать так и не иначе». Вилка для команды Трампа. Или вы заставляете Киев подчинятся, или демонстрируете свою слабость и недоговороспособность — мы же с вами договаривались. И это — реально победа наших дипломатов.