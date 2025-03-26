Соглашение о перемирии в Черном море между делегациями России и США в ходе переговоров в Саудовской Аравии станет победой для президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила британская газета Times. Кроме того, это соглашение может способствовать продвижению к мирным переговорам по урегулированию ситуации на Украине.

«Соглашение о перемирии в Черном море будет победой для Путина», — говорится в заголовке материала.

Также и возможные уступки западных стран, такие как отмена санкций, будут восприняты как значительный успех для России. В дальнейшем они могут способствовать снятию других ограничительных мер

РФ и США условились реализовать «Черноморскую инициативу»

Авторы материала указывают на то, что в результате перемирия Россия, возможно, извлечет больше выгоды, чем Украина. В особенности, если будут введены ограничения на атаки со стороны ВСУ против российской энергетической инфраструктуры.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что скоро будет выпущено совместное заявление, касающееся результатов российско-американских переговоров, которые проходили в Эр-Рияде. Так, в процессе диалога было достигнуто соглашение о безопасности судоходства в Черном море. Песков отметил, что общение между сторонами проходит в конструктивной и позитивной атмосфере.