Любимица Sports Illustrated: Брукс Надер поделилась новой фотосессией

29-летняя модель Брукс Надер вновь снялась для журнала Sports Illustrated. На этот раз красотка предстала перед читателями в золотистом бикини с треугольными чашками и плавками, с тонкими завязками на талии. Об этом сообщает Lenta.ru.

Известно, что съемка для нового выпуска журнала прошла на Бермудских островах. Автором снимков стал британский фотограф из Нью-Йорка Бен Уоттс, который ранее сотрудничал с такими изданиями, как Elle, Vogue, Harper's Bazaar и Vanity Fair.

Брукс Надер впервые попала на страницы Sports Illustrated в 2019 году после победы в конкурсе Swim Search. В 2023 году она стала девушкой с обложки журнала.

Как выглядит одна из самых ярких моделей Sports Illustrated — в галерее «Рамблера».