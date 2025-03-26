Семья чудом выжила после падения самолета

В штате Аляска пилот и двое детей остались живы после падения легкомоторного самолета в озеро. Они провели около 12 часов на крыле разбившегося Piper PA-12 Super Cruiser, пока их не обнаружили спасатели, сообщают ABC News.

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Самолет пропал с радаров вечером 23 марта, поиски были затруднены из-за отсутствия сигнала бедствия. Спасателям помог сигнал мобильного телефона, зафиксированный в районе озера Тустумена на полуострове Кенай.

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На следующий день пилот Терри Годесер, узнав о пои

сковой операции в соцсетях, заметил обломки самолета.

"Когда я подлетел ближе, то увидел трех человек, сидящих на крыле. Они были живы и помахали мне рукой", — рассказал он AP.

Пострадавших доставили в больницу. Причины авиакатастрофы выясняются.