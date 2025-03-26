Настоящая статуя Свободы теперь находится в Киеве. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

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С одной из достопримечательностей Нью-Йорка парламентарий сравнила статую «Родина-мать», которая находится в Киеве. Она назвала скульптуру всемирной статуей Свободы.

«Всемирная статуя Свободы теперь здесь», — написала Безуглая, приложив к публикации фотографию памятника, расположенного в украинской столице.

Скульптура «Родина-мать» была открыта 9 мая 1981 года на территории национального музея истории Великой Отечественной войны. В 2023 году украинские власти заменили расположенный на статуе герб СССР на герб Украины.