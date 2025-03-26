Вован и Лексус опубликовали пранк с премьером Косово Альбином Курти

Премьер Косово Альбин Курти в рамках видео-разговора с пранк-журналистами Вованом и Лексусом заявил о необходимости избавиться от режима в Сербии.

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Вован и Лексус вели разговор от имени президента Латвии Эдгарса Ринкевича.

«Нужно избавиться от режима в Сербии, который является пророссийским, и заставить Сербию признать Косово. Сербия должна признать Косово. Но на Белград недостаточно давления со стороны Запада по этому вопросу», — заявил он.

В ходе разговора Курти рассказал о планах по производству оружия для НАТО.

«Мы собираемся построить завод по производству боеприпасов в Косово. Вот что мы собираемся сделать. Производить боеприпасы. Мы много закупаем, но мы также хотим производить у себя», — заявил премьер Косово.

Также он заявил, что Запад должен предоставить Украине больше оборудование и военной техники.