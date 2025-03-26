Обзор иноСМИ: «плохая идея» Европы и «все карты в руках у Путина»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Как Европа может навредить экономике России»

В расчете на скорую нормализацию отношений с США Кремль уже начал спрашивать российские фирмы, какие санкции Вашингтон должен отменить быстрее всего. Америка, в свою очередь, нетерпеливо ждет, когда можно будет начать «раздачу подарков», пишет британский журнал The Economist. На прошлой неделе спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф заявил, что санкции смягчат после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня - другими словами, возможно, еще до того, как будет заключен окончательный мир. Уиткофф ожидает такого прорыва в течение «пары недель».

Но даже если Америка снимет санкции, у Европы есть свое собственное оружие, отмечает The Economist. Издание напомнило, что основная часть заблокированных активов российского Центробанка находится именно в ЕС. По версии журнала, даже если США отменят свои финансовые санкции, большинство российских банков останутся отрезанными от международной системы платежей SWIFT, чья штаб-квартира находится в Бельгии. Также The Economist считает, что Европа может ввести еще более жесткие санкции против российской нефти, запретив своим судоходным компаниям и финансистам «всякое участие» в российских продажах, а также закрыть доступ к европейским финансовым услугам для покупателей российской нефти из третьих стран. В то же время авторы статьи усомнились, что европейцы решатся на это - США могут счесть это попыткой подорвать их мирные усилия.

«Все карты в руках у Путина»

Переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, и все карты сейчас находятся в руках президента РФ Владимира Путина, заявил британский политолог Марк Алмонд в своей статье для The Independent. По его словам, под прикрытием переговоров о «технических деталях» в Саудовской Аравии, вероятно, заключаются тайные сделки по важным вопросам мирного соглашения.

Тем временем европейские союзники США не просто откалываются от Америки Дональда Трампа - они разделены между собой, подчеркнул Алмонд. Европейцы могут быть едины в осуждении России и подхода Трампа к посредничеству. Однако их разобщенность в отношении дальнейших действий подтверждает веру администрации США, что заключение крупных сделок с «авторитарными правителями» - это правильный путь. В новой администрации США убеждены, что союзников, которые не вносят большого вклада, можно полностью игнорировать. По мнению Алмонда, Вашингтон может формировать реальность силой и запугиванием, тогда как у европейцев мало власти, кроме надежды на то, что взывание к морали сотворит чудеса.

«Шутка тут только ты»: журналистке досталось за слова о Путине

Журналистка CNN Кристиан Аманпур раскритиковала слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о российском лидере Владимире Путине. Ранее Уиткофф рассказал в интервью Такеру Карлсону, что Путин ему понравился и произвел впечатление откровенного человека.

Аманпур отреагировала на заявление Уиткоффа, написав в соцсети X: «Это что, шутка?». К обсуждению подключился экс-разведчик США, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер. В комментариях к посту Аманпур он написал, что «единственная шутка» тут - сама журналистка.

«План по милитаризации ЕС сталкивается с жесткой реальностью»

Европа сталкивается с серьезным оборонным вызовом - явное желание президента США Дональда Трампа покончить с проблемой Украины и положить конец опосредованной войне НАТО против России создает настоящую пропасть между целями внешней политики Америки и ее европейских союзников, пишет 19FortyFive. На фоне этого крупный оборонный план Европы подвергается «жесткой проверке реальностью», подчеркивается в статье.

Европейские лидеры не только осудили основные черты новой внешней политики Вашингтона, особенно в отношении Украины, но и всерьез рассматривают возможность создания мощного и независимого военного потенциала ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план «перевооружения Европы» путем увеличения расходов ЕС на оборону до 840 миллиардов долларов. Если план удастся реализовать, годовые военные расходы ЕС станут почти такими же большими, как годовые расходы Вашингтона. Однако пока не ясно, насколько осуществима эта цель - страны ЕС с трудом достигают «скромного» уровня расходов на оборону в два процента от ВВП. Серьезное увеличение военных расходов также может оказаться «плохой идеей», так как мера вряд ли будет популярна среди рядовых избирателей в европейских странах, подчеркивает 19FortyFive. Из-за милитаризации Европа будет становиться все менее и менее демократичной, пока не превратится в «вооруженный лагерь, живущий в постоянном страхе перед войной с Россией».

«Конспирологи могут быть правы насчет Кеннеди»

Администрация США 18 марта опубликовала тысячи страниц ранее засекреченных документов, связанных с убийством 35-го президента страны Джона Кеннеди. Американская активистка ультраправых взглядов Кэндис Оуэнс считает, то некоторые файлы могут доказать правоту конспирологов, винивших в гибели Кеннеди внешние силы, сообщает портал «ИноСМИ».

Оуэнс указала, что Кеннеди был против войны во Вьетнаме и имел сложные отношения с Израилем - он якобы «кричал и спорил» по телефону с премьером Израиля Бен-Гурионом, потому что не поддерживал наличие у израильтян ядерного вооружения. Активистка напомнила, что на посту президента Кеннеди сменил Линдон Джонсон, быстро изменивший внешнеполитический курс страны.