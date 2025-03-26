Актриса умерла после уколов красоты

Артистка Синдиана Сантанджело, известная под псевдонимом Синди Лере, скончалась внезапно в возрасте 58 лет. Об этом сообщает People, ссылаясь на департамент шерифа округа Лос-Анджелес.

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24 марта экстренные службы выехали на вызов в Малибу и нашли артистку без признаков жизни. Ее доставили в больницу, где врачи констатировали смерть. Причины смерти пока не установлены и будут выяснены в ходе вскрытия и экспертиз. Известно, что актриса делала «уколы красоты» вне медицинских учреждений.

Синдиана Сантанджело родилась в 1967 году. Она участвовала в различных кинопроектах, включая «Дикую орхидею 2», сериалы «Женаты и с детьми», «Скорая помощь», «C.S.I.: Майами», а также фильм «Голливудские копы».

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