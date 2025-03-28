Президент США Дональд Трамп разочаровался в своём советнике по нацбезпасности Майкле Уолтце после скандала с утечкой данных об ударах по йеменским хуситам в чате мессенджера.

Как сообщает NBC со ссылкой на источники, политик возмущён ошибкой советника.

На скриншотах, которые опубликовал журнал The Atlantic, главреда Джеффри Голдберга добавил в чат пользователь, подписанный как Уолтц.

24 марта главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что высокопоставленные американские чиновники случайно включили его в чат для обсуждения ударов по хуситам в Йемене.

Против членов администрации США подали иск после скандала с чатом в Signal.