Соединенное Королевство попытается сорвать договоренности Российской Федерации и США по прекращению огня в Черном море и ударов по энергетическим объектам, пишет "Страна.ua".

Поводом стала статья в Times о том, что Россия якобы получит от такого соглашения гораздо больше, чем Украина.

"Очевидно, они (публикации с возмущениями) отражают недовольство западной "партии войны", оплотом которой считается Лондон, первыми шагами к перемирию в Украине. И эта партия, вполне возможно, попытается данные шаги сорвать", — поделились своей точкой зрения авторы публикации.

В публикации речь идет о том, что для подключения российских банков к SWIFT необходимо решение Европейского союза, а для снятия ограничений на страхование судов нужно подключить страховые компании Великобритании, считающиеся крупнейшими операторами рынка.

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Поэтому, по всей вероятности, негативные публикации в британских средствах массовой информации имеют целью не допустить, чтоб Евросоюз и Британия пошли на снятие или ослабление ограничительных мер, даже если это потребует от них президент США Дональд Трамп, отмечается в материале.

Или как вариант подключить к переговорам по соглашению по перемирию на море в каком-либо качестве европейцев и британцев, резюмировало издание.