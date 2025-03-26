Залужный рассказал о звонках из Румынии с претензиями

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Киева в Лондоне Валерий Залужный признал, что беспилотники залетали в Румынию из-за действий украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью украинским СМИ Залужный рассказал, что румынские власти связывались с ним и высказывали свое недовольство относительно ситуации.

«Говорили: "Зачем ты включил РЭБ, дроны полетели к нам". А я говорю: "Сбивайте, у вас 40 F-16 стоит"», — заявил Залужный.

Бывший главком ВСУ также рассказал, что украинские ракеты периодически падали и на территории Польши: «то наши, то российские».

Напомним, что с 2024 года Минобороны Румынии заявило об усилении наблюдения за воздушными пространством страны. Причиной стало обнаружение фрагментов дронов вблизи границы с Украиной.