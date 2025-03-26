Газета The Washington Post сообщает в своем материале, что в Киеве расценили, как одностороннюю уступку России итоги переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде.

Ранее Кремль сообщал, что достигнуто соглашение о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, что предполагает снятие санкций с ряда банков, производителей, страховщиков, организацию доступа российских судов к портам, возможность поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки и другие преимущества.

“Это уступка. Но неясно ради чего", — приводит издание мнение бывшего министра экономики Украины Тимофея Милованова, возглавляющего сейчас Киевскую школу экономики.

"Похоже, это еще один кивок в сторону Москвы", - в свою очередь отметил Андрей Сизов, управляющий директор исследовательской компании SovEcon, которая отслеживает черноморский рынок зерна.

В тоже время Сизов обратил внимание, что повторное подключение Россельхозбанка к системе финансовых сообщений SWIFT со штаб-квартирой в Брюсселе потребует сотрудничества с европейцами. Пока непонятно, как это будет реализовано.

Кремль опубликовал итоги встречи делегаций России и США в Эр-Рияде 24 марта

Газета пишет, что вопрос о снятии санкций не вошел в отчет о переговорах со стороны Белого дома. Издание предполагает, что это были некие устные договоренности, которые являются лишь первым шагом к достижению трехстороннего соглашения по прекращению боевых действий на Украине.

В целом сделку авторы материала оценивают, как более выгодную Москве.