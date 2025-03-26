Власти пугают жителей стран Евросоюза мнимыми планами РФ о захвате Европы, при этом негативно высказываясь о возможностях российской армии. Как сообщает aif.ru, на это обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз.

© РИА Новости

Он напомнил, что ЕС собирается потратить на подготовку к предполагаемым военным действиям огромную сумму — 800 млрд евро.

«Пропаганда сначала заявляет, что российская армия не сможет одолеть Украину, а затем утверждает, что РФ начнет вторжение во всю Европу», — отметил Боуз, назвав происходящее в ЕС «русофренией».

Ранее Боуз заявлял, что страны ЕС и Великобритания хотят сорвать инициативы президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине. По мнению журналиста, текущие планы европейских политиков связаны со стремлением противодействовать попыткам администрации американского лидера реформировать НАТО.