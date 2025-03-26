В ЕС и Британии рассказали об обиде на США из-за слитой переписки

Переписка Белого дома, слитая в результате попадания журналиста в секретный чат, обидела Европейский союз (ЕС) и Великобританию.

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Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Отрезвляет то, как они говорят о Европе, когда думают, что их никто не слушает», — рассказал неназванный европейский дипломат.

Другой дипломат из ЕС отметил, что содержимое чата подорвало доверие к властям США, а без доверия «не может быть союза». По словам неназванного британского чиновника, Лондон также «с ужасом» наблюдал за «дикими» высказываниями в переписке высших должностных лиц США.

В слитой переписке, посвященной возможным ударам по Йемену, вице-президент США Джей Ди Вэнс выражает крайнее нежелание «снова спасать Европу». В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц предлагает «возложить на европейцев» расходы США, связанные с ударами. Министр обороны США Пит Хегсет разделил «отвращение к нахлебничеству европейцев», назвав их политику «жалким зрелищем».

Ранее журнал The Atlantic опубликовал эксклюзивную статью главного редактора Джеффри Голдберга, в которой раскрывалось содержание секретных переговоров высших должностных лиц США о возможной атаке на йеменских хуситов. По словам журналиста, его случайно добавили в чат Белого дома.