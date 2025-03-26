В Молдавии объяснили задержание Гуцул

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии объяснил инцидент с задержанием главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева новыми обстоятельствами в заведенном против политика в 2023 году уголовном деле, по которому ее обвиняют в незаконном финансировании ликвидированной партии "Шор".

"25 марта 2025 года в Оргееве сотрудниками НЦБК были проведены обыски у лица, ответственного за финансовую деятельность одного из участников выборов в 2023 году. Задержание главы автономии произошло в рамках этого же дела", - уточнили в НЦБК.