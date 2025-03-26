В Гагаузию стягиваются наряды полиции после задержания Гуцул

Молдавские власти стягивают в Гагаузию полицию. Об этом рассказал замглавы автономии Виктор Петров.

© EPA/TACC

Главу Гагузии Евгению Гуцул накануне доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. Там заявили, что политик задержана на 72 часа.

Петров в беседе с РИА Новости уточнил, что город Комрат стягиваются правоохранители. По его словам, город может быть заблокирован.

«…. ситуация накаляется», — пояснил Петров.

Известно о запланированном митинге в поддержку Гуцул. В нем примут участие политики и рядовые граждане.

Главу Гагаузии задержали в Кишиневе

Ранее парламент Армении согласовал закон о намерении страны вступить в Европейский союз.