В Гагаузию стягиваются наряды полиции после задержания Гуцул

В Гагаузию стягиваются наряды полиции после задержания Евгении Гуцул
Молдавские власти стягивают в Гагаузию полицию. Об этом рассказал замглавы автономии Виктор Петров.
Главу Гагузии Евгению Гуцул накануне доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. Там заявили, что политик задержана на 72 часа.
Петров в беседе с РИА Новости уточнил, что город Комрат стягиваются правоохранители. По его словам, город может быть заблокирован.
«…. ситуация накаляется», — пояснил Петров.
Известно о запланированном митинге в поддержку Гуцул. В нем примут участие политики и рядовые граждане.
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