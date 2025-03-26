Спецпосол Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева

Мария Иванова

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что находившееся на Украине ядерное оружие никогда не принадлежало Киеву и украинцы просто вернули его обратно России. Об этом он написал в соцсети X.

Спецпосол Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева
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Гренелл прокомментировал споры вокруг Будапештского меморандума - документа 1994 года, согласно которому советское ядерное оружие было вывезено с территории Украины. Страна отказалась от ядерного статуса в рамках документа, обещавшего ей безопасность. Меморандум подписали Россия, Украина, США и Британия.

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При этом в английской версии документа не были упомянуты именно «гарантии безопасности» (guarantees), а говорилось о «заверениях в поддержке безопасности» (security assurances). Владимир Зеленский ранее критиковал Будапештский меморандум. Он говорил, что Украине нужно «либо ядерное оружие, либо членство в НАТО».

«Давайте проясним ситуацию с Будапештским меморандумом: ядерное оружие [на Украине - прим.ред.] принадлежало России и представляло собой остатки. Украина вернула ядерное оружие России обратно. Оно не принадлежало Украине. Это неудобный факт», - заявил Гренелл.

Будапештский меморандум не предусматривает механизм ответных действий в случае возникновения угроз для безопасности Украины. Он предлагает лишь обратиться в Совет Безопасности ООН.