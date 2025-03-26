Спецпосол Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что находившееся на Украине ядерное оружие никогда не принадлежало Киеву и украинцы просто вернули его обратно России. Об этом он написал в соцсети X.

Гренелл прокомментировал споры вокруг Будапештского меморандума - документа 1994 года, согласно которому советское ядерное оружие было вывезено с территории Украины. Страна отказалась от ядерного статуса в рамках документа, обещавшего ей безопасность. Меморандум подписали Россия, Украина, США и Британия.

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При этом в английской версии документа не были упомянуты именно «гарантии безопасности» (guarantees), а говорилось о «заверениях в поддержке безопасности» (security assurances). Владимир Зеленский ранее критиковал Будапештский меморандум. Он говорил, что Украине нужно «либо ядерное оружие, либо членство в НАТО».

«Давайте проясним ситуацию с Будапештским меморандумом: ядерное оружие [на Украине - прим.ред.] принадлежало России и представляло собой остатки. Украина вернула ядерное оружие России обратно. Оно не принадлежало Украине. Это неудобный факт», - заявил Гренелл.

Будапештский меморандум не предусматривает механизм ответных действий в случае возникновения угроз для безопасности Украины. Он предлагает лишь обратиться в Совет Безопасности ООН.