Пассажирский самолет развернули в небе из-за потерянного телефона

Самолет рейса Париж — Гваделупа вернулся в аэропорт вылета из-за того, что пассажир потерял телефон. Об этом сообщает The Independent.

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Мужчина заметил потерю устройства спустя час полета. Поскольку его не могли найти на борту, пилоты компании Air France решили вернуться в Париж. Сама авиакомпания не рассказала, почему устройство стало причиной экстренного возвращения, однако эксперты предполагают, что экипаж испугался возникновения пожара из-за аккумулятора на потерянном гаджете.

После приземления телефон быстро нашли. Через 20 минут самолет вновь поднялся в воздух и вылетел в Гваделупу.

Напомним, что накануне самолет американской авиакомпании United Airlines, следовавший рейсом Лос-Анджелес — Шанхай, развернулся в воздухе и полетел обратно из-за того, что пилот потерял паспорт. В результате экипаж пришлось заменить, а рейс задержался в общей сложности на шесть часов.