Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети заявил, что высказывание главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы влиянии России на некоторых членов команды Белого дома вызвали у него недоумение.

Напомним, ранее Зеленский в беседе с изданием Times заявил, что Москва якобы сумела убедить некоторых американских политиков в нежелании Киева закончить конфликт. Помимо прочего, представители РФ, по мнению украинского лидера, убедили американских коллег в том, что Украину нужно принудить к миру.

«Президент США Дональд Трамп знает, что украинцы хотят положить конец этой войне», - отметил Кошкович.

По его словам, завершения военного конфликта не хотят Зеленский и военно-политическая элита Украины, поскольку на кону стоит их выживание.