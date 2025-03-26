Советник Трампа назвал причину попадания журналиста в секретный чат Белого дома

Журналист The Atlantic Джеффри Голдберг попал в секретный чат Белого дома под чужим телефоном. Причину произошедшего назвал советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

«Конечно, я не видел этого неудачника в чате. Он отображался как кто-то другой», — отметил Уолтц.

По словам советника, сотрудник, которого президент США Дональд Трамп назвал виновником произошедшего, не виноват, так как «получил чужой номер под чужим контактом». Уолтц добавил, что номера журналиста не было в списке его контактов и подчеркнул, что он «каким-то образом оказался в чьих-то контактах, а затем был втянут в эту группу».