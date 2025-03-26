Зеленский высказался об «унизительном мире» для Украины

Владимир Зеленский заявил, что Украина «впадет в депрессию», если стране придется заключить «унизительный мир», и назвал это «апокалиптическим сценарием». Об этом он рассказал в интервью американскому журналу Time.

Зеленского попросили ответить на вопрос, кем он видит себя в период после заключения соглашения с Россией. Time указал, что это время будет крайне тяжелым для Украины - стране придется решать проблемы демографического кризиса, реконструкции, восстановления инфраструктуры.

Зеленский не стал отвечать на этот вопрос прямо, назвав своей целью найти соглашение, которое «объединит нацию, а не разделит ее». По его словам, при таком сценарии «не будет иметь значения, где он будет».

«Но если следующим этапом будет вынужденный мир, унизительный, если Украина, не дай Бог, останется сама по себе, и если наши партнеры по какой-то причине перестанут быть нашими партнерами, то Украина впадет в депрессию», - сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что не верит в такой сценарий. Зеленский сказал, что это было бы «предательством» со стороны партнеров Киева, и шансы на это «практически равны нулю».

Двадцать пятого марта в Госдепартаменте США сообщили, что Россия и Украина при посредничестве Вашингтона договорились о перемирии в Черном море. Стороны условились «исключить применение силы» на море и не допустить использования коммерческих судов в военных целях.

В Кремле подчеркнули, что перемирие на море начнется только после отмены санкций против Россельхозбанка и российских производителей продовольствия и удобрений. А Зеленский заявил, что будет просить у президента США Дональда Трампа оружие и новые санкции, если соглашение будет нарушено.