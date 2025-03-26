Трамп: Евросоюз обокрал США и оказался хуже врага

Президент США Дональд Трамп считает, что Евросоюз обокрал американцев, и указал, что европейцы "хуже врагов".

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В интервью порталу Newsmax Трамп отметил, что на протяжении многих лет европейцы "обдирали" США, пока они были "слабыми".

Жесткие заявления Трампа в отношении европейских союзников связаны с его нежеланием делать исключения для них в вопросе введения новых пошлин.

"Пришло время вернуть нам большую часть этих денег, - указал американский президент. - Мы не можем позволить этому продолжаться".

Трамп назвал европейцев "и друзьями, и врагами".

"Часто друзья, так называемые друзья, были хуже врагов", - подчеркнул он.

Ранее политики и дипломаты в Европе и Британии выразили возмущение тем, что в США считают их "нахлебниками". Нелицеприятные выпады в сторону европейцев допустили американские чиновники в ставшем доступным публике секретном чате.