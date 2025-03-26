Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подвергается критике со стороны ряда европейских чиновников за воинственную риторику в отношении России. Об этом пишет издание Politico.

Поводы для недовольства эстонский политик начала давать сразу после вступления в должность в конце 2024 года, когда во время визита в Киев она написала в X, что "ЕС хочет, чтобы Украина победила в этой войне". Некоторым чиновникам ЕС "было не по себе" от употребления находящейся на посту менее суток Каллас фраз, не входящих в одобренные ЕС формулировки по этому вопросу.

В частности, воинственные заявления Каллас не разделяют в Испании и Италии, где не считают Москву источником "первоочередной угрозы" для ЕС.

"Если послушать ее, то кажется, что мы находимся в состоянии войны с Россией, что не соответствует [официальной политической] линии ЕС", - сказал неназванный чиновник ЕС.

Другой претензией к Каллас является то, что "она ведет себя, как премьер-министр", сказал один из дипломатов ЕС. По мнению ее критиков, она недостаточно прорабатывает свои внешнеполитические инициативы, в частности, не проводит предварительные консультации, чтобы заручиться поддержкой. Так, реагируя на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, который заявлял в феврале, что Вашингтон больше обеспокоен внутренними проблемами ЕС, нежели Россией, Каллас распространила среди стран - членов ЕС двухстраничный документ с призывом компенсировать ожидавшееся прекращение военной помощи Киеву со стороны США.

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В документе Каллас просила страны-члены найти как минимум 1,5 млн артиллерийских снарядов для Украины, при этом вклад каждой из них должен был быть пропорционален размеру их экономик. Как пишет издание, это означало бы, что крупные страны должны были бы предоставить больше снарядов, что в некоторых национальных столицах ЕС восприняли как "принуждение". В результате Каллас была вынуждена уступить и пересмотреть свой план, согласившись, что первым этапом увеличения помощи Киеву могло быть стать выделение 5 млрд евро на закупку снарядов.

При этом в ЕС есть и сторонники политики Каллас, в частности, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, пишет издание. В возглавляемой Каллас Европейской службе по внешним делам не относятся серьезно к критике, отмечая, что эстонский политик была намеренно выбрана на эту позицию "не для поиска минимальных компромиссов, а для упорной работы".