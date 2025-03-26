Глава МИД страны НАТО посетит Москву

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто приедет в Москву 26 марта. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет ТАСС.

«Венгерский министр, как ожидается, будет в Москве», - пояснил он.

Ранее Сийярто анонсировал свой визит в Москву, заявив, что в ходе него намерен провести переговоры с членами правительства РФ.

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При этом венгерский политик назвал переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа большим шагом к мирному урегулированию на Украине. Он также приветствовал инициативу о взаимном прекращении Москвой и Киевом ударов по энергетической инфраструктуре.