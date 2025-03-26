Зеленский объяснил перепалку с Трампом «защитой достоинства Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя перепалку с Дональдом Трампом в Овальном кабинете, заявил, что в том разговоре защищал достоинство Украины. Его слова приводит журнал Time.

Зеленский указал, что вопрос не в том, как все это могло звучать со стороны, а в том, что граждане Украины хотели видеть США союзником, которым они всегда были и продолжают быть.

«Но в тот момент было ощущение, что мы не союзники, или не занимаем позицию союзника. И это вопрос украинского достоинства. В том разговоре я защищал достоинство Украины», — сказал он.

Переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.