Трамп заподозрил Россию в «затягивании» переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп допустил, что Москва использует его любимый способ ведения переговоров и затягивает заключение мирного соглашения с Украиной. Такое мнение американский лидер высказал в интервью Newsmax.

«Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, она тянет время. Знаете, я делал так на протяжении многих лет [в бизнесе]: «Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать», - пояснил политик.

При этом он выразил уверенность, что и Москва, и Киев хотят, «чтобы это закончилось».

«Я смотрю на фотографии полей сражений, и предпочел бы их даже не видеть. Повсюду руки, ноги и головы», - заявил Трамп, подчеркнув, что также «просто хочет, чтобы это прекратилось».

Напомним, что 24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США. Они продолжались около 12 часов. В опубликованном Кремлем заявлении по итогам переговоров отмечалось, что стороны намерены подготовить список мер, направленных на установление временного прекращения огня по энергообъектам.

Помимо этого, в заявлении по итогам переговоров также говорится о том, что Россия и США договорились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы». В рамках этого проекта стороны собираются обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Кроме того, Белый дом также пообещал «способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок».