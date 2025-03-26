Депардье объяснил хамское поведение «русской натурой»

Депардье заявил о своей «русской натуре» на суде по делу о домогательствах
Актер Жерар Депардье, которого обвиняют в сексуальном насилии, дал показания в ходе первого выступления на судебном процессе в Париже. 76-летний актер признал, что действительно использовал вульгарную речь и однажды якобы случайно схватил одну из предполагаемых пострадавших за бедра, но отверг обвинения в сексуальном насилии, пишет France 24.
Также он согласился с тем, что его поведение воспринимается как хамское, но он объяснил это своей «русской натурой».
«Мне всегда говорили, что у меня "русская натура"; не знаю, в чем дело — в пьянстве или вульгарности»,— сказал господин Депардье.