Глава МИД Турции обсудил Украину с госсекретарем США Рубио

Lenta.ru

Глава МИД Турции Хакан Фидан во время переговоров с госсекретарем Соединенных Штатов Марком Рубио обсудил усилия по прекращению огня на Украине.

Глава МИД Турции обсудил Украину с госсекретарем США Рубио
© globallookpress.com

Об этом написала газета Hürriyet со ссылкой на дипломатические источники.

«Было заявлено, что обе стороны четко выразили свою политическую волю к устранению препятствий для сотрудничества в области оборонной промышленности», — уточняется в статье.

Для решения текущих проблем будут проведены технические встречи. Помимо этого, стороны подчеркнули важность взаимодействия с сирийской администрацией. Политики выразили решимость стабилизировать ситуацию в Сирии, подчеркнули журналисты.

Фидан также указал Рубио на необходимость устойчивого прекращения огня в Газе и важность этого вопроса для регионального мира.

В мире
Хакан Фидан
МИД Турции
Газа
Соединенные Штаты
Украина