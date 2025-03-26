Глава МИД Турции обсудил Украину с госсекретарем США Рубио

Глава МИД Турции Хакан Фидан во время переговоров с госсекретарем Соединенных Штатов Марком Рубио обсудил усилия по прекращению огня на Украине.

Об этом написала газета Hürriyet со ссылкой на дипломатические источники.

«Было заявлено, что обе стороны четко выразили свою политическую волю к устранению препятствий для сотрудничества в области оборонной промышленности», — уточняется в статье.

Для решения текущих проблем будут проведены технические встречи. Помимо этого, стороны подчеркнули важность взаимодействия с сирийской администрацией. Политики выразили решимость стабилизировать ситуацию в Сирии, подчеркнули журналисты.

Фидан также указал Рубио на необходимость устойчивого прекращения огня в Газе и важность этого вопроса для регионального мира.