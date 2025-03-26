Зеленский признал отсутствие у Украины денег на финансирование ВСУ

Владимир Зеленский признал в интервью журналу Time, что у Украины нет денег на ВСУ.

При этом он выразил убеждение, что в связи с этим украинскую армию «должны финансировать» западные страны.

«Бюджета Украины не хватит. Должны быть отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале — Европа и Америка. Но в нынешних обстоятельствах я бы больше полагался на Европу», — сказал он.

По словам Зеленского, ВСУ сейчас нужны отдых, ротация, резервы и зарплаты.

При этом ранее в Times писали, что количество огнестрельного оружия, скопившегося на Украине, несёт угрозу всему миру.

В La Stampa также отметили, что объём планируемой военной помощи ЕС Киеву сократился до €5 млрд.