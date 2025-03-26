Трампа обвинили в манипулировании Украиной

Lenta.ru

Президент США Дональд Трамп мог намеренно превратить Украину из союзника в должника, чтобы подобными манипуляциями заставить ее заключить мирный договор с Россией. Такое предположение сделал источник из числа офицеров украинской разведки, передает The Economist.

Трампа обвинили в манипулировании Украиной
© globallookpress.com

«Трамп бывших союзников на Украине терпеть не может. Из-за этого мы за семь недель превратились в клиентов, и в основном с воображаемыми долгами», — указал собеседник издания.

Он полагает, что подобная тактика американского лидера может сделать Киев более сговорчивым в вопросе территориальных уступок Москве.

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