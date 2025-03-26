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Посол РФ Дарчиев отправится в США 26 марта

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отправится в Соединенные Штаты 26 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева на этот пост еще 6 марта.

А договоренность о назначении послов была достигнута на переговорах между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде 18 февраля. Это стало шагом к нормализации отношений между странами.

Лавров указал на смену мнения в Евросоюзе по перемирию на Украине

Европейские лидеры, ранее заявлявшие о недопустимости перемирия на Украине, резко изменили свою позицию после согласия киевского режима на 30-дневное прекращение огня. Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что западные политики, такие как Макрон и Стармер, сразу же заявили, что теперь мяч на стороне президента России Владимира Путина, хотя всего три дня назад они настаивали на необходимости накачки Украины оружием.

ВСУ из-за своих же не могут бежать в Сумскую область

Вооруженные силы России продолжают уничтожение живой силы противника в лесных массивах на подступах к населенному пункту Гуево. Об этом сообщает ТАСС.

В то же время вооруженные силы Украины заминировали лесной массив у Гуева, что затрудняет их отступление в Сумскую область.

По словам источника в российских силовых структурах, заминированная территория осложняет продвижение российских войск, но не позволяет украинским бойцам сбежать.

Хуситы заявили об ударе по военным кораблям США в Красном море

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали военные корабли США, включая авианосец Harry Truman, в Красном море. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что в операции участвовали ракетные войска, беспилотная авиация и военно-морские силы. Он также добавил, что хуситы атаковали военные цели в Израиле с помощью беспилотников.

В Южной Корее при крушении вертолета погиб пилот

В Южной Корее в уезде Ыйсон разбился вертолет на фоне бушующих лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, в вертолете находился только один пилот, который погиб.

Исполняющий обязанности президента Хан Док Су назвал текущие лесные пожары "худшими в истории" страны, в результате которых погибли 18 человек, 13 получили ранения, а более 20 тысяч были эвакуированы.