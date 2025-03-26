Пока вы спали: смена настроя ЕС по Украине и проблемы ВСУ из-за собственных мин
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Посол РФ Дарчиев отправится в США 26 марта
Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отправится в Соединенные Штаты 26 марта. Об этом сообщает ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева на этот пост еще 6 марта.
А договоренность о назначении послов была достигнута на переговорах между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде 18 февраля. Это стало шагом к нормализации отношений между странами.
Лавров указал на смену мнения в Евросоюзе по перемирию на Украине
Европейские лидеры, ранее заявлявшие о недопустимости перемирия на Украине, резко изменили свою позицию после согласия киевского режима на 30-дневное прекращение огня. Об этом сообщает ТАСС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что западные политики, такие как Макрон и Стармер, сразу же заявили, что теперь мяч на стороне президента России Владимира Путина, хотя всего три дня назад они настаивали на необходимости накачки Украины оружием.
ВСУ из-за своих же не могут бежать в Сумскую область
Вооруженные силы России продолжают уничтожение живой силы противника в лесных массивах на подступах к населенному пункту Гуево. Об этом сообщает ТАСС.
В то же время вооруженные силы Украины заминировали лесной массив у Гуева, что затрудняет их отступление в Сумскую область.
По словам источника в российских силовых структурах, заминированная территория осложняет продвижение российских войск, но не позволяет украинским бойцам сбежать.
Хуситы заявили об ударе по военным кораблям США в Красном море
Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали военные корабли США, включая авианосец Harry Truman, в Красном море. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что в операции участвовали ракетные войска, беспилотная авиация и военно-морские силы. Он также добавил, что хуситы атаковали военные цели в Израиле с помощью беспилотников.
В Южной Корее при крушении вертолета погиб пилот
В Южной Корее в уезде Ыйсон разбился вертолет на фоне бушующих лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС.
По предварительным данным, в вертолете находился только один пилот, который погиб.
Исполняющий обязанности президента Хан Док Су назвал текущие лесные пожары "худшими в истории" страны, в результате которых погибли 18 человек, 13 получили ранения, а более 20 тысяч были эвакуированы.