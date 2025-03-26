США и Европа не могут диктовать России свои условия, так как сами находятся в зависимости от нее.

"У них есть ресурсы, богатство, технологии, им ничего не нужно от Запада. А нам от России многое нужно. Например, Россия и Китай вместе взятые обладают 90 процентами мировых залежей антимонита (сурьмы. — Прим. ред.), который незаменим для производства артиллерийских снарядов", — заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube.

Аналитик предполагает, что Россия полностью потеряла доверие к Западу, и дальнейшие отношения будут развиваться на расстоянии вытянутой руки, пишет РИА Новости.

"Россия даже не рассматривает Европу всерьез. США — уже другое дело, но даже у них нет никаких рычагов давления", — заключил Джонсон.

Ранее "СП" писала, что в Госдуме раскрыли, стоит ли ждать от США быстрого снятия санкций.