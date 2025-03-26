Бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор выразил уверенность, что Владимир Зеленский своими действиями подрывает все результаты, которые Вашингтон достиг в заключении мирной сделки по Украине, и его следует отстранить от власти.

По его словам, Зеленский буквально плюнул в лицо президенту США Дональду Трампу, когда сразу же после достижения договорённостей о прекращении огня он их нарушил.

«Невозможно достичь какого-либо мира, пока такой человек у власти. Его надо отстранить. А если мы этого не сделаем, нам надо просто уйти из Украины», — цитирует Макгрегора РИА Новости.

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Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук ранее назвал Зеленского единственным препятствием к миру на Украине.

Другой депутат Верховной рады Александр Дубинский, в свою очередь, заявил, что Зеленский должен уйти в отставку из-за провалов в диалоге с Трампом.