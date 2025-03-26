С каждым новым днём Зеленский становится всё более токсичной фигурой, которую скоро начнут обходить в любых переговорах.

Такое мнение высказал известный израильский политолог Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.

В эфире YouTube-канала «Поглед Инфо» эксперт объяснил, что уже совсем скоро США могут окончательно убедиться в том, что действующий глава киевского режима является ключевой проблемой для достижения прочных и стратегических договорённостей с Россией.

В этот самый момент, как считает специалист, американцы могут принять решение вывести фигуру Зеленского за скобки любых обсуждений, касающихся дальнейшей судьбы Украины. В этом случае все основные договорённости будут достигнуты напрямую между США и РФ.

Тотальный обвал фронта: Кедми описал сценарий проигрыша Украины

Таким образом, уже после окончания переговоров Зеленского могут просто поставить перед фактом и объявить ему о том, что он должен сделать. Если он не согласится, то тогда возникнет вопрос о его добровольной отставке или же его свержении, заключил Кедми.