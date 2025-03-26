Сотни людей вышли на акцию протеста против ХАМАС на севере Газы

В северной части сектора Газа состоялись массовые протестные акции, в которых приняли участие сотни палестинцев. Участники демонстраций выражали недовольство действиями движения ХАМАС и требовали прекращения военного конфликта с Израилем, пишет The Guardian.

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Это стало крупнейшим выступлением против ХАМАС в секторе Газа после атаки на юг Израиля 7 октября. Протесты, прошедшие в Бейт-Лахии через неделю после возобновления израильских бомбардировок, сопровождались критическими лозунгами в адрес ХАМАС, включая призывы к прекращению насилия и возвращению к миру. Демонстранты собрались перед индонезийской больницей и несли плакаты с лозунгами, в числе которых были

"Остановите войну" и "Мы хотим мира". В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.