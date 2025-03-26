Стало известно о визите Джей Ди Вэнса в Гренландию

Визит вице-президента США Джей Ди Ванса на американскую базу в Гренландии вызвал недовольство местных властей и стал причиной протестов, несмотря на отмену посещения столицы Нуук и местных культурных мероприятий.

Как пишет The New York Times, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что отправится в Гренландию на этой неделе. Первоначально планировалось, что поездку совершат вторая леди Уша Вэнс и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц. Однако впоследствии визит был пересмотрен, и было решено, что Вэнс посетит базу Питуффик, расположенную за полярным кругом, чтобы обсудить вопросы арктической безопасности и встретиться с американскими военнослужащими.

Вэнс сообщил, что намерен «посмотреть, что происходит с безопасностью в Гренландии». В то время как антиамериканские настроения на острове усиливаются, протестующие уже готовятся встречать американскую делегацию в аэропорту Нуука. Тем не менее, вероятно, что Вэнсы не побывают в столице, а сразу направятся на базу, находящуюся почти в тысяче миль к северу от Нуука.

Американские официальные лица по-прежнему имеют право посещать базу, несмотря на сопротивление местных властей, которые подчеркнули, что не приглашали американцев. Ранее планировалось, что Уша Вэнс и один из ее сыновей посетят традиционные гонки на собачьих упряжках в Сисимиуте. Однако от этой идеи было решено отказаться, несмотря на заявления о получении приглашений.

Решение отправить Вэнса было воспринято в Дании как «эскалация». Политические аналитики указывают на провокационный характер визита, но некоторые полагают, что отказ от визита в Нуук может говорить о стремлении США минимизировать напряженность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская делегация, включая супругу вице-президента США Ушу Вэнс, посетит Гренландию с 27 по 29 марта. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что для бывшего президента США Дональда Трампа открылся реальный способ забрать Гренландию. Гренландия заявила о недопустимости аннексии США.