Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Украины Владимира Зеленского.

Дубинский отметил, что лучшим подтверждением этого являются очереди в территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) для отправки на поле боя. Тех, кто этого не видит, депутат в шутку назвал «российскими агентами».

«Все украинцы хотят победы над Россией на поле боя, границ 91 года и Зеленского на второй срок. Просто никто не хочет в этом участвовать», — написал Дубинский.

Ранее Дубинский заявил, что администрация президента США Дональда Трампа должна приложить все усилия, чтобы отстранить от выборов на Украине «апологетов вечной войны» с Россией.