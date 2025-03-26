Румынский премьер раскритиковал главу МИД за слабую работу с США

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку подверг критике МИД страны и его главу, отметив, что этому ведомству следует изменить стиль работы с США. Об этом руководитель кабмина заявил в интервью порталу G ndul.

"Я не большой поклонник [министра иностранных дел Эмиля] Хурезяну. <...> Господин Хурезяну - старомодный дипломат. Это тип элегантного дипломата, [подходящего] для Европы. Он не соответствует динамике дипломатии, которая нужна сейчас с США",- сказал он.

"В МИД может появиться новый подход в части более прямых контактов с США, - продолжал Чолаку. - <...> Необязательно менять кого-то. [Нужно] адаптироваться как государство к новым дипломатическим требованиям. <...> Ведомство пока еще не работает на прямых контактах".

"Безопасность Румынии в первую очередь зависит от стратегического партнерства с США и принадлежности к НАТО, чтобы было ясно, - подчеркнул премьер. - Это не означает, что мы не уважаем Еврокомиссию, Евросоюз, куда мы ездим свободно, откуда мы получили 100 млрд евро. Это две разные вещи. Но мы не должны попасть в этот капкан и выбирать. Это глупость, потому что никто никого не заставляет выбирать".

Чолаку уже подвергал ранее критике Хурезяну за то, что тот вступил в полемику с американским предпринимателем, главой ведомства по повышению эффективности работы правительства США Илоном Маском, не посоветовавшись с ним. Он напомнил, что "правительством Румынии руководит Марчел Чолаку", и пообещал, что если Хурезяну не прислушается к его требованию, то "уйдет домой".