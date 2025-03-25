Скандал в Белом доме: в тайный чат военных попал чужак, какие секреты слиты

Команда главы США Дональда Трампа оказалась в центре скандала после того, как в ее закрытый чат по ошибке добавили редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга. Журналист стал свидетелем тайного обсуждения ударов по йеменским хуситам. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, враги республиканцев обязательно воспользуются инцидентом, а в кабинете Трампа могут произойти кадровые перестановки. Может ли президент Штатов доверять соратникам и кто из них потеряет свой пост — в материале NEWS.ru.

Что рассказал Голдберг о закрытом чате команды Трампа

По словам Голдберга, его случайно добавили в чат «Хуситы. Малая группа» в мессенджере Signal 13 марта — за два дня до того, как Вашингтон официально объявил о начале ударов по позициям движения «Ансар Аллах» в Йемене. Редактор The Atlantic утверждает, что всего в беседу были включены 18 человек. Среди них — министр обороны Штатов Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и другие члены Совета нацбезопасности США.

Представители команды Трампа обсуждали необходимость проведения операции в Йемене и отношения со странами ЕС. Активнее других в чате выступал Вэнс, заметил Голдберг. Журналист обратил внимание, что вице-президент публично не перечит позиции американского лидера. Однако в переписке он якобы усомнился в осведомленности главы Штатов касательно внешней политики.

«Я не уверен, что президент осознает, насколько это не соответствует его нынешней политике в отношении Европы. Еще есть риск умеренного или сильного скачка цен на нефть. Я готов поддержать консенсус команды и оставить эти опасения при себе. Но есть веские аргументы в пользу того, чтобы отложить [удары в Йемене] на месяц», — написал Вэнс.

Сообщается, что глава Пентагона Хегсет поддержал мнение вице-президента о «нахлебничестве Европы». «Это [выглядит] жалко. Но Майк [Уолтц] прав, мы единственные на планете (со своей стороны), кто может это сделать. Больше никого и близко нет», — подчеркнул министр.

Голдберга удивило, что высокопоставленные чиновники обсуждали военные планы в мессенджере и даже не имели представления обо всех участниках чата. По словам журналиста, часть раскрытой ими информации показалась ему настолько конфиденциальной, что он принял решение не обнародовать ее на страницах The Atlantic.

Как власти США отреагировали на утечку

Вскоре после утечки Хегсет поспешил опровергнуть утверждения Голдберга о том, что участники беседы обсуждали военные планы. Однако журналист обвинил политика во лжи. Он обратился за комментариями к пресс-секретарю Совета нацбезопасности Брайану Хьюзу, который подтвердил подлинность чата.

«Судя по всему, это подлинная цепочка сообщений, и мы изучаем вопрос о том, как случайный номер был добавлен в нее», — заявил представитель совета.

Достоверность переписки подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она заявила, что Трамп продолжает доверять своей команде по нацбезопасности, даже несмотря на случившееся.

Американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru отметил, что скандал вызвал реакцию не только в США, но и в Европе — в основном из-за негативных комментариев участников чата в адрес стран — участниц ЕС.

«Основная претензия состоит в том, что вся эта информация проводилась не по официальным государственным каналам, а через зашифрованный чат, который не является суперзащищенным. Наверное, в какой-то степени это в целом олицетворяет подход команды Трампа. Как мы видим, она не доверяет официальным каналам и, возможно, полагает, что оттуда будут утечки. Поэтому многие дела ведут в частном порядке», — отметил эксперт.

Почему утечка может обернуться проблемами для США

Американские юристы, пишет The Atlantic, обратили внимание, что действия создателя чата Уолтца могли нарушить несколько положений закона о шпионаже. Этот документ регулирует в том числе обращение с военной информацией.

По словам экспертов, американское правительство не считает мессенджер Signal подходящим для обмена секретными данными. Если бы кто-то из участников чата потерял или иным способом лишился своего смартфона, это создало бы серьезную угрозу для национальной безопасности Штатов, подчеркнули юристы.

Американист Дмитрий Дробницкий считает, что случившееся в какой-то степени стало следствием кадровой революции, объявленной Трампом после инаугурации. В беседе с NEWS.ru эксперт напомнил: республиканцы пытаются разрушить нелояльный им госаппарат и при этом параллельно самостоятельно управлять государством. В таких условиях ошибки ожидаемы, уверен политолог.

«Сторонники Трампа считают, что госаппарат был сформирован их врагами, что в целом верно, учитывая 80-летний опыт его создания в том виде, в каком мы его знаем. Получается, что компания из 15–20 человек, которая должна всегда быть на связи, обменивается мнениями через нестандартные каналы передачи информации. Ошибки, халатность, провалы в таком случае неизбежны. Они достаточно, кстати, долго продержались. Я вообще-то думал, что такие инциденты будут гораздо раньше», — признался эксперт.

Политолог считает, что противники Трампа из Демократической партии США обязательно попытаются извлечь выгоду из случившегося.

«Враги республиканцев захотят использовать скандал, чтобы начать жуткую шумиху в конгрессе. Это в принципе может парализовать работу администрации Трампа. Более того, значительную часть республиканских конгрессменов, которые молча поддерживали то, что делает Трамп, могут перевести в состояние или сомневающихся, или конкретно стоящих в оппозиции к нему», — допустил Дробницкий.

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Кого Трамп отправит в отставку после утечки

Американские СМИ не исключают, что утечка важной информации обернется для администрации Трампа и кадровыми перестановками. По данным Politico, республиканец может в течение ближайших двух дней принять решение о дальнейшей судьбе Уолтца в своей команде. Утверждается, что президент уже провел с советником по нацбезопасности беседу. Будущее Уолтца зависит от того, как лично глава Штатов отнесется к этой ошибке, полагают инсайдеры.

При этом публично Трамп не подтвердил эти сведения. В беседе с журналистами он назвал утечку «несущественным сбоем», который не сказался на ходе йеменской операции.

«Майк Уолтц извлек из ситуации урок, и он хороший человек», — сказал американский лидер.

Источники издания считают, что с таким же успехом Трамп может быть недоволен и другими членами администрации. Речь идет о Вэнсе, который отступил от внешнеполитического курса правительства, и Хегсете, раскрывшем группе секретные детали.

Дудаков не исключил, что Уолтц действительно может «получить по рукам» от американского лидера. Однако, считает политолог, скандал вряд ли приведет к его реальному увольнению.

«Это определенный репутационный удар для администрации, но ничего радикально сверхсекретного из этого чата мы не узнали. В сравнении с утечками, которые были в эпоху Джо Байдена, это не смотрится так уж серьезно. При нем огромное количество документов сливалось на разные сервера в Discord и через другие направления. Наверное, сейчас республиканцы более серьезно займутся вопросом безопасности своих данных и своих переговоров в сравнении с тем, что было до», — предположил американист.

Дробницкий, напротив, допускает вероятность увольнения Уолтца. Однако для Трампа это решение будет очень тяжелым, считает политолог.