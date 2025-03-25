В Кривом Роге произошли взрывы

Взрывы произошли в Кривом Роге в Днепропетровской области на востоке Украины во время воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

Предупреждение об угрозе с воздуха действует в Днепропетровской и части других областей Украины. Ранее сообщалось о взрывах в Днепре (ранее - Днепропетровск).

Сирены звучат также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области.