Трамп обратился с призывом к России и Украине

Трамп призвал Россию и Украину к встрече
Президент США Дональд Трамп заявил, что российская и украинская делегации должны встретиться лицом к лицу. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Трампа, личная встреча необходима для расширения режима прекращения огня. При этом американский президент также добавил, что Россия и Украина уже пришли к некоторому согласию.
Трамп поручил рассекретить расследование о его возможных связях с Россией
«Они должны встретиться. <...> Они согласились о чем-то», — заявил он.
Ранее Кремль раскрыл договоренности с США о прекращении огня.