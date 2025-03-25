Трамп обратился с призывом к России и Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российская и украинская делегации должны встретиться лицом к лицу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, личная встреча необходима для расширения режима прекращения огня. При этом американский президент также добавил, что Россия и Украина уже пришли к некоторому согласию.

Трамп поручил рассекретить расследование о его возможных связях с Россией

«Они должны встретиться. <...> Они согласились о чем-то», — заявил он.

Ранее Кремль раскрыл договоренности с США о прекращении огня.