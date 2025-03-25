Трамп указал рассекретить расследование о его возможных связях с Россией
Президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий ФБР раскрыть материалы дела о его возможных связях с Россией. Об этом сообщают РИА Новости.
Материалы касаются расследования ФБР о якобы "российском влиянии" на Трампа во время предвыборной кампании перед первым президентским сроком. Подписывая указ, Трамп назвал обвинения "позором".
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"Этого никогда не должно было произойти в США, - подчеркнул он. - Теперь вы сами сможете увидеть, все рассекречено".
При этом он оговорился, что часть материалов не будет представлена публике.